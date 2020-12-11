Владимир, , 13:52 — REGNUM Во Владимирской области 11 декабря подтверждено 168 новых случаев заражения коронавирусом — на четыре больше, чем в предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в области зарегистрированы 14 тыс. 892 носителя вируса. После выздоровления были выписаны 13 тыс. 247 пациентов, в том числе 163 человека — за последние сутки.

За весь период скончались 368 человек, восемь новых летальных случае подтверждено за последние сутки.

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