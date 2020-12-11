Белгород, , 14:01 — REGNUM В Белгородской области 11 декабря подтверждено 186 случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Это новое рекордное значение, которое на три случая превышает показатель предыдущих суток. С начала пандемии инфекцию обнаружили у более чем 18 тысяч человек.

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Медицинскую помощь в стационарах получает 931 пациент с коронавирусом, из них 117 подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. На амбулаторном лечении находятся 2557 человек, на самоизоляции — 6195 жителей. Общее количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом в Белгородской области достигло 18 тыс. 160. Выздоровели 14 тыс. 519 человек, в том числе 149 выписаны за сутки.

Зарегистрировано шесть летальных исходов. Всего в регионе скончались 153 пациента с подтверждённым положительным тестом на коронавирус.