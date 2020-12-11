Париж, , 13:54 — REGNUM Пять человек, которые были задержаны 7 декабря по подозрению в причастности к делу об убийстве учителя истории Самуэля Пати во французской коммуне Конфлан-Сент-Онорин, выпущены на свободу. Об этом в пятницу, 11 декабря, сообщает Le Figaro.

Как уточняют журналисты, расследование не позволило выявить доказательства причастности к делу пяти молодых людей в возрасте от 18 лет до 21 года, которых полиция подозревала в контактировании с Абдуллахом Анзоровым, совершившим нападение на Пати.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 октября во Франции 18-летний мужчина убил и обезглавил учителя Самуэля Пати, который во время уроков показывал сатирические образы пророка Мухаммеда. Президент Франции Эммануэль Макрон охарактеризовал данное преступление как теракт.

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