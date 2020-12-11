Астрахань, , 13:45 — REGNUM В Астраханской области 11 декабря подтверждено 170 новых случаев заражения коронавирусом — на три больше, чем выявили за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

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Всего в регионе зарегистрировано 15 тыс. 610 положительных тестов. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 873 человека.

Выздоровели 10 тыс. 900 пациентов с ранее выявленными положительными тестами на COVID-19. 295 человек скончались. Пять летальных случаев подтверждено за сутки.

Коэффициент распространения инфекции составил 1,07.

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