Оренбург, , 13:46 — REGNUM В Оренбурге комитет по здравоохранению Заксобрания Оренбургской области, обсуждая проект бюджета региона, отклонил поправки фракции КПРФ о выплатах на погребение родственникам граждан, умерших от коронавирусной инфекции. Об этом на своей странице в соцсети сообщил депутат регионального парламента Сергей Романенко (КПРФ).

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«К сожалению, правительство области при подготовке проекта бюджета так и не решилось поддержать моё предложение о выплатах семьям умерших от короновирусной инфекции по опыту Самарского областного правительства. Они выдают единоразовую помощь в размере 50 тысяч рублей», — сказал политик.

Напомним, в Оренбургской области за последние сутки, на 11 декабря, зафиксировано семья случаев смерти от COVID-19. Общее число жертв составило 254.

В областной центр поступили первые гробы со стеклянной крышкой. Пока их реализует только одно ритуальное агентство. Стоимость одного такого гроба составляет около 30 тыс. рублей.

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