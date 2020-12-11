Элиста, , 13:43 — REGNUM Республика Калмыкия прошла так называемую «психологическую черту» по коронавирусу. Суточный прирост за истекшие 24 часа составил 105 носителей инфекции. Эти данные 11 декабря привёл главный государственный санитарный врач региона Джангар Санджиев.

В настоящее время в ковидных стационарах находятся 714 пациентов, состояние 19 из них врачи оценивают как тяжёлое. При этом свободных коек в республике достаточно — около 35%.

С начала пандемии в Калмыкии положительный результат теста на коронавирус получили 12 тыс. 813 человек. Выписаны с выздоровлением 10 тыс. 439 пациентов. Жертвами COVID-19 стали 166 жителей республики.

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