Рязань, , 13:55 — REGNUM Препарат «Спутник V» должен поступить в Рязанскую область до конца 2020 года. Для проведения вакцинации от COVID-19 будет открыто 11 пунктов, сообщил министр здравоохранения Рязанской области Андрея Прилуцкого.

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Вакцина будет храниться на складе «Рязань-Фармации», где установлено специальное холодильное оборудование. Затем препарат распределят по медицинским организациям. Всего в регионе откроют 11 пунктов для вакцинирования от COVID-19, в том числе добровольцам организуют подвоз.

В Рязанской области ежедневно проверяют около двух тысяч тестов на коронавирус. В «красных» зона больниц работают две тысячи медиков и 600 волонтёров.