Саратов, , 13:43 — REGNUM Среди жителей Саратовской области почти в два раза снизилась миграционная убыль. Так, за 9 месяцев текущего года в регион прибыло 40 319 человек, выбыло 42 186, в том числе внутри региона за это период перемещались 18 878 человек. Об этом сообщили в пресс-службе минтруда и соцзащиты области.

Миграционная убыль населения по состоянию на 1 октября 2020 года составила 1 867 человек, что ниже прошлогоднего аналогичного показателя в 1,9 раза (3 490 человек). Самыми распространенными причинами миграции остаются смена места жительства по личным обстоятельствам, приобретение жилья в другом регионе, переезд, связанный с работой или учебой. На постоянное место жительства в Саратовскую область с начала 2020 года прибыло 1 776 человек.

ИА REGNUM напоминает, уровень смертности в Саратовской области за девять месяцев текущего года составил 14,9 на 1 тыс. населения, что на 8% больше, чем в 2019 году. Чаще всего в регионе умирали от болезней органов дыхания, в том числе пневмонии (рост на 10%), системы кровообращения (рост на 7,3%), число погибших от COVID-19 — менее 1% от общего числа скончавшихся.

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