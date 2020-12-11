Челябинск, , 13:37 — REGNUM В Челябинске сирота-инвалид оказался без денег из-за своих родственников. Об этом пишут СМИ.

По данным 74.ru, у 22-летнего юноши детский церебральный паралич. Он воспитывался в детском доме. Однако ближе к моменту его выписки объявились его мать и братья и забрали его в семью. Там они выманили у него деньги, от накопившейся за много лет пенсии, добились, чтобы он приобрёл им машины, а брату — квартиру в Челябинске, а затем прогнали.

Молодой человек обратился за помощью в прокуратуру, но там заявили, что в этой ситуации наказать родственников нельзя. Добрые люди помогли ему получить вне очереди положенное как сироте жильё и обставить квартиру, также оказывают помощь с едой.

Также ситуацией заинтересовался губернатор области Алексей Текслер. Его пресс-секретарь Сергей Зюсь заявил журналистам, что глава региона поручил министерству соцотношений разобраться в этой истории и проследить за оказанием юноше помощи. Кроме того, будет выполнена мечта инвалида побывать на хоккейном матче с участием команды «Трактор», фанатом которой он является.