Элиста, , 13:37 — REGNUM В Республике Калмыкия под запрет попали новогодние корпоративы. Такие меры помогут сдержать рост числа случаев заражения коронавирусом, сообщил в эфире в Instagram главный государственный санитарный врач региона Джангар Санджиев.

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«Сохраняются те же рекомендации по работе отраслей экономики. Из последних решение регионального оперштаба — мы призвали к запрету на проведение новогодних корпоративов. В первую очередь это касается бюджетников, госслужащих. Не секрет, что у нас крупные коллективы», — сказал глава регионального управления Роспотребнадзора.

Ситуация по коронавирусу в Калмыкии остаётся напряжённой, отметил Санджиев.