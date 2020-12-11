Мурманск, , 13:37 — REGNUM В Мурманской области за сутки кончались семь пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

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По данным штаба, общее число летальных исходов в статистике по коронавирусу выросло до 537.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Мурманской области выявлено 285 случаев заболевание COVID-19. Всего с начала пандемии коронавирус был выявлен у 30 571 человек.