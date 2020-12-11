Ставрополь, , 13:36 — REGNUM Житель Ставропольского края предстанет перед судом за публикацию в интернете стихотворения, в котором восхвалялась деятельность боевика. Ему предъявлено обвинение в публичном оправдании терроризма, сообщили ИА REGNUM 11 декабря в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

По данным следствия, в августе 2016 года житель Кочубеевского района Ставрополья разместил на своей странице в одной из социальных сетей стихотворение, в котором в героическом виде представил деятельность участника запрещенной в России террористической организации. В тот момент обвиняемому было 18 лет.

Уголовное дело в отношении молодого человека было возбуждено в декабре прошлого года. После этого суд избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий. В настоящее время дело направлено в прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения.

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