Пермь, , 13:29 — REGNUM В Пермском крае отменили «Горнолыжный экспресс», запуск которого планировался 12 декабря. Причиной отмены стала отсрочка открытия горнолыжного сезона в Губахе, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Напомним, горнолыжная база заявила, что с 12 декабря сможет открыть для катания только учебный склон. Из-за недостаточного покрова на остальных склонах кататься опасно.

Планируется, что в полную мощь горнолыжная база начнет работать не ранее 19 декабря. Ориентировочно в это время запустят и «Горнолыжный экспресс».

Добавим, путь электропоезда проложен по маршруту Пермь-I — Углеуральская — Пермь-I. Предусмотрены стоянки на остановочных пунктах Мотовилиха, Молодежная и станции Левшино. От станции Углеуральская до горнолыжного центра «Губаха» и обратно будет курсировать автобус. «Горнолыжный экспресс» будет работать по выходным дням.

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