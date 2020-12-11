Курган, , 13:29 — REGNUM В Курганской области за сутки лабораторно подтверждены 110 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 53 зарегистрированы в Кургане, сообщает 11 декабря региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений составлял в Зауралье аналогично 110 случаев.

Всего с начала пандемии в регионе, по данным штаба, на 11 декабря выявлено 9974 случаев заражения коронавирусом. По данным сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», вылечились 8646 человек, 122 пациента с COVID-19 скончались. Отметим, что смертельных случаев исхода заболевания COVID-19 не наблюдались в Курганской области с 24 ноября.