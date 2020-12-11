Липецк, , 13:27 — REGNUM В Липецкой области 11 декабря подтверждено 153 новых случая заражения коронавирусом — на пять больше, чем за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего на территории региона выявлено 12 тыс. 837 положительных тестов.

За весь период наблюдения 10 тыс. 99 человек были выписаны после курса лечения, в том числе 103 — за последние сутки. 162 человека скончались. Четыре новых летальных случая подтверждено за последние сутки.

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