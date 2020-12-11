Москва, , 13:23 — REGNUM В Москве уже в ближайшие неделе может состояться запуск фармацевтического завода компании «Р-Фарм», который создаётся совместно с правительством столицы на площадке технополиса «Москва». Об этом сегодня, 11 декабря, во время посещения производства заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Надеюсь, что запуск завода состоится буквально в течение нескольких недель», — сказал градоначальник.

Собянин добавил, что после выхода на полную мощность запуска завод ежемесячно будет выпускать около 10 млн доз вакцины от новой коронавирусной инфекции «Спутник V», разработанной научным центром имени Гамалеи.

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«Москва станет крупнейшей площадкой по выпуску отечественной вакцины против COVID-19», — сказал мэр, подчеркнув, что его мощностей хватит на проведение вакцинации не только москвичей, но и жителей десятков других субъектов РФ.

По его словам, в производство будет инвестировано 10 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, площадь фармзавода по производству вакцины от COVID-19, который откроется в ОЭЗ «Технополис «Москва», составит около 20 тыс. кв. метров и позволит создать около 400 новых рабочих мест.