Нур-Султан, 11 декабря 2020, 13:22 — REGNUM Председатель правительства Казахстана Аскар Мамин вручил награды победителям конкурса «Алтын сапа» («Золотое качество»), сообщили 11 декабря в пресс-службе президента Казахстана.
Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии награждения. Победителем в номинации «Лучший индустриальный проект» признано АО «КЕЛЕТ», в номинации «лучший инновационный проект» — павлодарский филиал ТОО KSP steel.
Награды также вручены предприятиям в номинации «Лучшее предприятие производственного назначения», «Лучшее предприятие, выпускающее товары для населения», «Лучшее предприятие, оказывающее услуги», а также «Лучшее предприятие, выпускающее продовольственные товары и сельскохозяйственную продукцию».