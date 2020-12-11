Курск, , 13:21 — REGNUM В Курской области 11 декабря зарегистрировано 178 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — на три больше, чем было подтверждено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России и массовая вакцинация — все новости»

Всего в регионе выявлен 17 тыс. 151 положительный тест.

Выписаны после выздоровления были 15 тыс. 399 пациентов, в том числе 230 — за последние сутки. Скончались 234 человека. Три новых летальных случая подтверждено за последние сутки.

Читайте ранее в этом сюжете: В Курской области гражданам старше 65 лет до 10 января продлили больничные