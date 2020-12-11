Казань, , 13:42 — REGNUM Управлением Роспотребнадзора по Татарии обследовались поверхности в общественных местах, с которых брали пробы на SARS-CoV-2. Более тысячи проведенных исследований показали отрицательный результат. Об этом заявила заместитель главы надзорного ведомства Любовь Авдонина.

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Эпидемиологический мониторинг за вирусом и инфекцией в окружающей среде будет продолжен. «На сегодня отобрано 1 074 пробы суммарно. Из них 114 — это сточная вода и 960 смывов», — отменила представитель республиканского Роспотребнадзора.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Татарии еженедельно берут порядка 80 анализов для выявления возбудителей новой коронавирусной инфекции на поверхностях в общественных местах. В сентябре на содержание возбудителей COVID-19 провели исследования проб на очистных сооружениях инфекционной больницы и 7-й городской больницы в Казани, а также в центральном казанском коллекторе. Инфекции не обнаружили.

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