Подгорица, , 13:15 — REGNUM За последние несколько десятилетий произошли серьезные улучшения в области образования в Черногории, считает эксперт Майя Ковачевич из ЮНИСЕФ.

Однако она отмечает, что исследования по-прежнему показывают низкий уровень качества образования, и над этим нужно работать.

Она указала, что отмена очных занятий является нарушением прав детей и что оченое обучение следует проводить, не подвергая опасности здоровье учащихся и учителей.

Ковачевич, будучи гостем утренней программы TVCG по случаю Международного дня ЮНИСЕФ, сказала, что двумя темами в центре внимания этой организации являются образование и бедность.

«За последние пять лет произошло увеличение охвата детей дошкольным образованием. Пять лет назад дошкольное образование получали 52 процента детей, а сейчас это число выросло до 76 процентов, что является огромным успехом."Кроме того, значительно увеличилось количество детей с ограниченными возможностями, посещающих обычную школу, и это то, чем мы очень гордимся», — сказала она.

Однако, по его словам, качество образования все еще низкое.