Самара, , 13:14 — REGNUM 288 случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в Самарской области. Об этом 11 декабря сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России и массовая вакцинация — все новости»

По сообщению пресс-службы ведомства, всего по области было выявлено 25 343 случая заражения этой инфекцией. При этом за сутки была констатирована смерть семи пациентов в COVID-19. 62-летний, 70-летний, 77-летний и 79-летний мужчины и 76-летняя, 82-летняя женщины страдали заболеванием сердечно-сосудистой системы, а также скончался 48-летний мужчина. Всего в регионе скончались 485 пациентов с COVID-19.

По информации федерального оперативного штаба, за минувшие сутки по области справились с вирусом 318 человек, а всего выздоровели 23 154 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 10 декабря в Самарской области выявили 283 случая заражения коронавирусом.

Читайте ранее в этом сюжете: В Уфе появился ночной центр для пациентов с подозрением на COVID-19