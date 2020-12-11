Калуга, 11 декабря 2020, 13:11 — REGNUM 10 декабря в Калуге были подведены итоги конкурса «Лучшее территориальное общественное самоуправление». В торжественной церемонии приняли участие глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, депутаты Городской думы, руководители подразделений Городской управы, председатели и активисты территориального общественного самоуправления (ТОС).
Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, конкурс стартовал 15 октября и проходил в пяти номинациях, всего было подано 96 заявок из 41 общины. Глава городского самоуправления поблагодарил членов ТОС за активную жизненную позицию и целеустремленную работу по благоустройству города.
В номинации «Лучший председатель ТОС» призовые места заняли в том числе и депутаты Городской думы Андрей Линков, Андрей Макаров и Светлана Мартынова.
По словам депутата Андрея Макарова, в микрорайоне Северный в текущем году был выполнен огромный объём работ. «Заложен сквер, завершены работы по первому этапу его обустройства, в 2021 году он будет полностью готов, — рассказал депутат Городской думы, председатель ТОС «Северный» Андрей Макаров. — Отремонтирована улица Калужского ополчения, территория в районе дома № 31 по улице Дорожной, вместе с жителями проведено множество субботников».
Первые места в различных категориях номинации «Активность жителей — развивающийся город» заняли ТОС «Калашников хутор», «Калуга-2», «Поле свободы» и «Наш Терепец». В категориях номинации «ТОС — территория комфортного проживания» первые места заняли ТОС «Калуга-2», «Мичуринец» и «Содружество». В номинации «Лучшая организация работы ТОС по информированию жителей» победа досталась ТОС «Яглово», «Куровская» и «Правобережье». В номинации «Моя инициатива» победу одержали ТОС «Правобережье», «Силикатный», «Содружество», «Анненки» и «Поле свободы».
Депутаты Городской думы также поздравили и поблагодарили за труд активистов калужских территориальных общин. Активистам ТОС были вручены дипломы и почётные грамоты, собравшихся ждал праздничный концерт.
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