Москва, , 13:11 — REGNUM В Москве все пациенты с коронавирусной инфекцией, которым необходима медицинская помощь в условиях стационара, оперативно госпитализируются в одну из городских больниц, работающих с ковидом. Выписка таких пациентов осуществляется только при условии, что пациент больше не нуждается в стационарном лечении и без угрозы для его здоровья может быть переведён под амбулаторное наблюдение. Об этом 11 декабря ИА REGNUM заявили в департаменте здравоохранения Москвы.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России и массовая вакцинация — все новости»

«При выписке из стационара информация о пациенте передается в поликлинику для дальнейшего наблюдения. Также ему разъясняется порядок подключения к ТМИС — телемедицинской информационной системе — для получения врачебных консультаций онлайн», — уточнили в департаменте.

Как пояснили ИА REGNUM, после выписки из стационара проводятся консультации пациентов сотрудниками телемедицинского центра. «При выявлении отрицательной динамики или каких-либо других жалобах на самочувствие информация передается в поликлинику — и к пациенту уже домой приезжает врач из поликлиники, производит осмотр и выдает лекарства в случае необходимости. Также пациент может самостоятельно обратиться при необходимости к специалистам ТМЦ круглосуточно. Кроме этого, врачами поликлиники проводится аудиоконтроль пациентов. В разговоре по телефону с пациентом происходит сбор жалоб, оценка состояния, при необходимости направляется врач для очного осмотра на дому», — добавили в департаменте.