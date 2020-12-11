Йошкар-Ола, , 13:09 — REGNUM В Марий Эл за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались два человека. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Накануне в регионе был зарегистрирован один летальный случай среди пациентов с коронавирусом.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 104 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 11 декабря в регионе выявили 52 новых случая заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 53 новых положительных теста на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 8138 случаев.

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