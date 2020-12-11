Москва, , 13:09 — REGNUM Решение журнала Time сочетает традицию и инновацию. Традиция — ожидаемый выбор Джо Байдена, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН, доцент НовГУ, к. и. н Дмитрий Асташкин.

«Как признал главный редактор Эдвард Фельзенталь, с 1932 года все президенты США становились «людьми года». Билл Клинтон, Джордж Буш-младший, Барак Обама, Дональд Трамп — все они попадали на обложку сразу после выборов.

Логично, что журнал Time продолжил эту традицию. Кстати, некоторые медиаэксперты ожидали от Time признания «людьми года» медиков, которые пытаются лечить COVID-19.

Такая практика уже была. Ведь в 2014 году «человеком года» стал условный работник здравоохранения, который боролся с вирусом Эбола. Но журнал решил иначе.

Инновацией является, что звание «человека года» с Джо Байденом разделила его вице-президент — Камилла Харрис. Чтобы объяснить свой выбор, журнал подчеркивает ее пол (первая женщина на этом посту) и этническое происхождение ее родителей.

Редакционный материал прямо противопоставляет «силу разрушения» Дональда Трампа (сам он, кстати, называл журнал Times фейковыми новостями) и тандем Байден-Харрис, который должен «найти путь вперед для выживания американского эксперимента».

Да, от Байдена и Харрис ждут успешной борьбы с пандемией, экономическим кризисом, расизмом. А это гораздо сложнее, чем попасть на обложку», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, американский журнал Time назвал кандидата на пост президента США от демократов Джо Байдена и кандидата в вице-президенты Камалу Харрис Человеком года — 2020.

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