Вашингтон, 11 декабря 2020, 13:09 — REGNUM Marvel официально объявила, что выпустит перезагрузку кинокомикса «Фантастическая четвёрка». Анонс студия опубликовала 11 декабря на своей Twitter-странице.
Компания сообщила, что новую картину будет снимать режиссёр Джон Уоттс, который ранее работал над созданием кинокомиксов про Человека-паука. Marvel сопроводила публикацию коротким тизерным роликом.
https://twitter.com/MarvelStudios/status/1337200479063994368
Напомним, последний фильм по комиксам «Фантастическая четвёрка» вышел на экраны в 2015 году, снял его режиссёр Джош Транк. Картина слабо выступила в прокате, при бюджете $120 млн она собрала в США лишь $56,1 млн, а в мире — около $170 млн.
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