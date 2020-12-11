Йошкар-Ола, , 13:07 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 11 декабря выявили 52 новых случая заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 53 новых положительных теста на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 8138 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Всего выздоровели с начала пандемии 7246 жителей Марий Эл, за последние сутки выписан 41 человек. 104 человека скончались от последствий заражения коронавирусом, двое — в течение последних 24 часов. Накануне в регионе был зарегистрирован один летальный случай.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 788 человек.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном минздраве, в инфекционных стационарах республики лечение получают 393 человека с подтвержденным заражением коронавирусом. Всего на лечении находятся 1179 человек, из них у 1160 — пневмония. В минздраве отметили, что за сутки было выписано 93 пациента, при этом госпитализировали 100 жителей Марий Эл.