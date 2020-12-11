Ташкент, , 13:04 — REGNUM По итогам января—ноября 2020 года из системы органов внутренних дел уволили 23 сотрудника за коррупционные правонарушения. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Рустам Хатамов, сообщили в пресс-службе МВД республики.

Он провел совещание по случаю Всемирного дня борьбы с коррупцией. По словам замминистра, от занимаемых должностей освобождены 11 руководителей. Кроме того, 40 сотрудников МВД получили дисциплинарные взыскания.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам января—сентября 2020 года в Узбекистане возбуждено 838 уголовных дел, связанных с коррупцией. К ответственности привлечено 647 должностных лиц.

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