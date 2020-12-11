Мурманск, , 13:03 — REGNUM За последние сутки в Мурманской области выявили 285 больных COVID-19, 141 из них — в областном центре. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

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По данным штаба, на втором месте по суточному приросту — Кандалакшский район (+35 случаев), на втором — Оленегорск и Печенгский район (+27 заболевших в каждом). Новые случаи COVID-19 также зарегистрированы в Апатитах и Кировске, Кольском и Терском районах области.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманской области стартовал третий этап исследования коллективного иммунитета к коронавирусу SARS-CoV-2.