Саранск, , 13:02 — REGNUM В Мордовии от последствий заражения коронавирусом скончался пациент Ромодановской районной больницы. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Мужчина 1965 года рождения поступил в госпиталь с диагнозом «новая коронавирусная инфекция». Осложнение — пневмония. Течение заболевания усугубляли сопутствующие патологии — ишемическая болезнь сердца и ожирение 3 степени.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 71 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 11 декабря в регионе выявили 89 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было выявлено 90 новых носителей SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 11 730 случаев.

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