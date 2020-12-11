Саранск, , 12:58 — REGNUM В Мордовии по состоянию на 11 декабря выявили 89 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было выявлено 90 новых носителей SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 11 730 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России и массовая вакцинация — все новости»

За последние сутки в республике выписан 81 человек, всего с начала пандемии выздоровели 9535 жителей Мордовии. 71 человек скончался от коронавируса как от основной причины. За минувшие сутки скончался один житель республики. Накануне также был зарегистрирован один летальный случай.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 2124 человека.

ИА REGNUM напоминает, по состоянию на 10 декабря в инфекционных стационарах республики лечение получали 2182 человека, как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию. По месту жительства медики наблюдали за состоянием 1725 человек.