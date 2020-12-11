Владикавказ, , 12:56 — REGNUM Контроль за качеством питания в медицинских учреждениях усилят в Северной Осетии по поручению главы региона Вячеслава Битарова. В частности, планируется ускорить процесс доставки еды, сообщили ИА REGNUM 11 декабря в пресс-службе главы и правительства республики по итогам заседания регионального оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

«Вячеслав Битаров поручил профильным структурам усилить контроль за качеством питания в больницах, в случае необходимости обновить хозяйственную утварь и ускорить процесс доставки еды в медучреждения», — сказано в сообщении.

Участники совещания также обсудили вопрос наличия препаратов и поддержания трехмесячного запаса медикаментов. Битаров подчеркнул, что все лекарства должны доставляться вовремя и в нужном количестве, и даже при выписке пациенты должны получать все необходимые медикаменты.

По данным на 11:00 11 декабря, в Северной Осетии зарегистрировано почти 10,3 тыс. случаев заражения коронавирусом, за предыдущие сутки в регионе инфекцию выявили у 85 человек. Выздоровели в республике более 8,8 тыс. лиц с подтвержденным диагнозом, 81 пациент с COVID-19 скончался.