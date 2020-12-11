Архангельск, , 12:56 — REGNUM В Архангельской области за сутки выявили 405 случаев COVID-19. На лечении находятся 7637 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России и массовая вакцинация — все новости»

По данным штаба, в областном центре инфекцию подтвердили у 99 человек, в Северодвинске — у 76, в Котласском районе — у 43. Стремительный рост числа заболевших демонстрируют также Лешуконский (+20) и Онежский районы (+18).

Как сообщало ИА REGNUM, c начала пандемии в Архангельской области скончались 666 человек с COVID-19.