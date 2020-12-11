Брянск, , 13:05 — REGNUM Председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации обвиняют в халатности. Чиновнику вменяют недостаточные меры по отлову бездомных собак, из-за чего свора животных напала на трёх женщин, сообщили ИА REGNUM 11 декабря в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Уголовное дело было возбуждено по статье «Ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного отношения к службе, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Как установили следователи, с апреля 2016 года по июнь 2020 года глава комитета ЖКХ не организовал должным образом работы по отлову, транспортировке и содержанию безнадзорных животных. Агрессивные собаки неоднократно бросались на людей, а в Бежицком районе Брянска свора напала на трёх женщин — они погибли от множественных телесных повреждений.

Расследование уголовного дела завершено. Материалы направлены в суд.