Москва, , 12:53 — REGNUM Большое число людей в России не знают об особенностях правильного питания и не придерживаются принципов такого питания. Об этом в ходе научно-методического форума организаторов здравоохранения с международным участием «Столичное здравоохранение: в призме глобального лидерства» заявила главный внештатный специалист-диетолог Департамента здравоохранения города Москвы, заместитель директора по научной и лечебной работе ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», доктор медицинских наук, доцент Антонина Стародубова.

«Анализ данных демонстрирует большую прослойку людей, не знающих, что такое правильное питание. Также большинство людей не придерживаются принципов здорового питания не потому, что у них нет денег, а потому, что они о нём не знают. В течение многих лет мы разрабатывали различные программы, но долгое время не было механизмов для их реализации. Всегда делались акценты на образование и информирование население по критически значимым нутриентам», — сказала Стародубова.

По её словам, задачей образовательных программ эксперты считают умение самостоятельно формировать рацион здорового питания, здоровый выбор продуктов и самоограничение: «Отдельная потребность — научить людей читать этикетку. В рамках ряда нацпроектов появились реальные механизмы для реализации программ и внедрения принципов ЗОЖ в наш повседневный обиход».