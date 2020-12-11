Оренбург, , 12:51 — REGNUM В Оренбургской области за сутки зафиксировано семь смертей пациентов, у которых был диагностирован COVID-19, сообщает 11 декабря оперштаб по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Общее число жертв заболевания составило 254.

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На сегодняшний день в больницах лечение от COVID-19 получают 1223 человека. В тяжелом состоянии находятся 342 пациента, в среднетяжелом — 784 оренбуржца, остальные — в удовлетворительном. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 60 человек, 643 пациента получают кислородную поддержку.

Напомним, с конца марта в регионе зарегистрировано 25 167 случаев заражения коронавирусом.

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