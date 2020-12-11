Москва, , 12:49 — REGNUM На сегодняшний день в России есть группы продуктов, потребление которых недостаточно. Об этом в ходе научно-методического форума организаторов здравоохранения с международным участием «Столичное здравоохранение: в призме глобального лидерства» заявила главный внештатный специалист-диетолог Департамента здравоохранения города Москвы, заместитель директора по научной и лечебной работе ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», доктор медицинских наук, доцент Антонина Стародубова.

«Существуют группы пищевых продуктов, потребление которых недостаточно. Важные продукты — овощи, бахчевые, молочные. Есть и продукты, потребление которых избыточно: сахар, мучное и переработанные мясные продукты», — сказала Стародубова.

По её словам, ещё одна проблема — повышенное потребление критически значимых нутриентов: «У нас широко употребляется соль. Эти показатели, согласно стандартам Всемирной организации здравоохранения, не должны превышать 5 граммов в сутки, но подавляющее большинство населения употребляет более 8 граммов».