Москва, , 12:46 — REGNUM Из еще одного города России — Грозного (Чечня) — в Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) в середине декабря начнут осуществляться регулярные авиарейсы, сообщили в Ассоциация туроператоров России (АТОР).

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О начале полетов с 13 декабря 2020 года заявили авиакомпании flydubai и Utair. Самолеты будут летать из аэропорта города Грозный в Дубай и Шарджу один раз в неделю по воскресеньям.

Открытие авиасообщение заинтересует жителей Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Северной Осетии, Ставропольского края и Дагестана. Но для въезда в Чечню им понадобится тест на коронавирус. Расписание действует до 27 марта 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2020 года авиакомпания «Уральские авиалинии» запускает регулярные рейсы в Дубай (ОАЭ) из семи субъектов РФ.

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