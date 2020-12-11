Орловский район , , 12:45 — REGNUM В Орловском районе Ростовской области сняли карантин по бруцеллёзу крупного рогатого скота. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении ветеринарии 11 декабря.

Ограничительные меры были введены в мае 2020 года после положительных проб на бруцеллёз у 18 голов КРС на территории двух животноводческих точек на хуторе Терновом и неподалёку от него. Животные, как и в других случаях, были завезены в муниципалитет нелегально.

В настоящее время в Ростовской области карантин по бруцеллёзу КРС продолжает действовать на территории восьми пунктов.

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