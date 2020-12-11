Нур-Султан, , 12:44 — REGNUM Бывшие сотрудники АО «Международный аэропорт Астана» признаны виновными в хищении средств в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе суда Нур-Султана.

Есильский районный суд №2 вынес приговор в отношении бывшего главного бухгалтера аэропорта, её мужа, её заместителя, трёх бухгалтеров аэропорта и директора ТОО «Билдинг НК».

Суд установил, что с июня 2016 года по апреля 2019 года подсудимые похитили 1,06 млрд тенге ($2,5 млн). Средства перечислялись по финансовым договорам и финансовым документам на расчетные счета 33-х юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Суд приговорил главного бухгалтера аэропорта к 11 годам лишения свободы, её мужа — к восьми годам. Все остальные фигуранты дела получили по семь лет лишения свободы.

Во время следствия арестовано 20 объектов подсудимых, в том числе квартиры, дома, земельные участки, пять автомобилей на общую сумму 312 млн тенге ($741 тыс.). Всё имущество направлено на возмещение ущерба.