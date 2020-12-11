Москва, 11 декабря 2020, 12:41 — REGNUM Британско-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca с приступила к клиническим испытаниям комбинации своей собственной вакцины от коронавирусной инфекции и российского препарата «Спутник V», разработанного центром имени Гамалеи. Об этом 11 декабря говорится в сообщении на сайте компании.
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Уточняется, что участие в испытаниях примут добровольцы в возрасте от 18 лет и старше.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор Дженнеровского института в Оксфорде Адриан Хилл заявил, что вакцина от коронавируса британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca и Оксфордского университета не будет сертифицирована к применению в США ранее середины 2021 года. По его словам, стоимость вакцины, «которая эффективна, доступна в крупном объёме и легко доставляется», пока называть преждевременно. К настоящему времени заявленная ранее эффективность препарата на уровне около 90% была зафиксирована только в небольшой подгруппе добровольцев.