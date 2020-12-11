Москва, , 12:41 — REGNUM Британско-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca с приступила к клиническим испытаниям комбинации своей собственной вакцины от коронавирусной инфекции и российского препарата «Спутник V», разработанного центром имени Гамалеи. Об этом 11 декабря говорится в сообщении на сайте компании.

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«Сегодня мы объявляем о начале программы клинических исследований по оценке безопасности и иммуногенности комбинированного применения вакцины AZD1222, разработанной компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом, и вакцины «Спутник V», разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи», — заявили в компании.

Уточняется, что участие в испытаниях примут добровольцы в возрасте от 18 лет и старше.

«Комбинации различных вакцин могут стать важным шагом в профилактике COVID-19 за счет усиления иммунного ответа и повышения доступности препаратов», — пояснили в компании.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор Дженнеровского института в Оксфорде Адриан Хилл заявил, что вакцина от коронавируса британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca и Оксфордского университета не будет сертифицирована к применению в США ранее середины 2021 года. По его словам, стоимость вакцины, «которая эффективна, доступна в крупном объёме и легко доставляется», пока называть преждевременно. К настоящему времени заявленная ранее эффективность препарата на уровне около 90% была зафиксирована только в небольшой подгруппе добровольцев.