Уфа, , 12:42 — REGNUM Ночной центр для пациентов с подозрением на COVID-19 начал работать в Уфе. Об этом 11 декабря сообщает пресс-служба республиканского министерства здравоохранения.

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По сообщению пресс-службы ведомства, амбулаторный центр диагностики и лечения COVID-19 создали на базе ГБ № 13 г. Уфы. Он работает с 20:00 часов до 08:00 часов ежедневно без выходных.

Сообщается, что в центр направляются пациенты с подтвержденным COVID-19 или с подозрением на него в случае отсутствия либо неэффективности амбулаторного лечения.

При этом местные жители смогут самостоятельно обратиться в этот центр.

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