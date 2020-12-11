Волгоград, , 12:52 — REGNUM 102 квартиры, предназначенные для расселения жильцов аварийных домов, приняла от застройщика администрация Волгограда. Новое жильё располагается в Кировском районе города, сообщили ИА REGNUM 11 декабря в пресс-службе мэрии.

Квартиры приобретались муниципалитетом в 2019 году в домах, возведение которых закончилось в декабре 2020 года. Новосёлами станут 102 семьи, в мэрии распределят 45 однокомнатных квартир, 38 — двухкомнатных и 19 — трёхкомнатных. Владельцы аварийных помещений получать новое жильё в собственность, а с теми, с кем ранее был заключён договор социального найма, подпишут новый контракт.

«Ранее в рамках выполнения регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» нацпроекта «Жилье и городская среда» волгоградцам было передано порядка 150 новых квартир. Собственники еще 135 жилых помещений в аварийных домах, которые выбрали денежные компенсации, получили от муниципалитета свыше 146 миллионов рублей. Всего до конца 2020 года из аварийных домов будут переселены свыше тысячи горожан», — уточнили в администрации.

С начала 2021 года в новые квартиры переедут ещё 319 семей. До 2025 года в Волгограде планируют расселить более 250 домов, в которых проживают порядка 9,8 тысячи человек.