Оренбург, , 12:37 — REGNUM В Оренбургской области за сутки выявлено 182 случая заражения коронавирусом. Суточный тем прироста составил 0,73%. Об этом сообщает 11 декабря Управление Роспотребнадзора по региону.

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Стоит отметить, за предыдущие сутки (на 10 декабря) было выявлено 180 фактов заражения.

С конца марта в регионе зафиксировано 25 167 носителей коронавируса. Выздоровели 21 856 человек, в том числе 178 — за последние сутки. Жертвой заболевания стали 254 человека.

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