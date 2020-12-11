Горно-Алтайск, , 12:37 — REGNUM В Республике Алтай эпидемиологическая ситуация остаётся довольно сложной. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за минувшие сутки здесь выявлено 103 новых случая заражения.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России и массовая вакцинация — все новости»

Диагноз подтвердился у жителей Горно-Алтайска, а также семи районов. В числе инфицированных 21 ребёнок. Общее число подтверждённых случаев за весь период пандемии достигло 12 328. Из них к настоящему времени выздоровели 11 858 человек, в том числе 80 за последние сутки.

«Всего на коронавирусную инфекцию лабораторно обследовано 149 530 человек, за отчетные сутки исследовано 703 пробы», — добавили в штабе.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки в республике также зарегистрировано два новых летальных случая от COVID-19. Скончались 45-летняя жительница Горно-Алтайска, а также 62-летний мужчина из Улаганского района.

Читайте ранее в этом сюжете: Ещё два жителя Горного Алтая скончались от COVID-19