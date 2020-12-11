Москва, , 17:51 — REGNUM Заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что вопрос с корректировкой цен на продукты будет решён «весьма оперативно», вызвало бурное обсуждение в сети. Граждане выразили свою точку зрения 11 декабря в сервисе «Яндекс.Новости».

"О превышении цен знают, а кто получает повышенную прибыль — не знают. ФНС РФ знает обо всех почти всё, но сделать с «бизнесменами», повышающими стоимость товара, сделать ничего не может. Всё по закону. А если расчёт между посредниками от производителя до продавца идёт чёрным налом, тогда ФНС РФ не может вообще ничего сделать, так как «чёрный» нал не попадает в систему учёта налоговиков», — написал Игорь Д.

Многие пользователи пришли к выводу, что ведомства, которые были ответственны за регуляцию цен на продукты в России, попросту упустили ситуацию. Граждане уверены, что те цифры, которые предоставлялись высшему руководству РФ, оказались неверными, что и вызвало необходимость отрегулировать цены в магазинах.

«Ведомства скорее молчали, а Росстат, как обычно, рассказывал, что подорожало лишь на 0,5 процента. Только не отметили, что это был рост в день, а не за год. В итоге люди просто завыли от цен на сахар и подсолнечное масло», — пишет Михаил Л.

Некоторые комментаторы не поняли, как правительство будет требовать от торговых сетей менять свою ценовую политику. Пользователи уверены, что владельцы данных торговых точек уверенно стоят за рубежом и способов надавить на них не так много.

«Ну, ясно давно уже, что все торговые сети федерального уровня принадлежат тем, кто управляет ими из-за рубежа. И что вы им предъявите?», — задаётся вопросом пользователь под псевдонимом «3.62».

Другие предположили, что все ответственные ведомства и так прекрасно знают о том, что цены на продукты в России резко подскочили, но если они и раньше ничего не делали, то и после обращения на это внимания Кремля ничего не изменится.

«Обычно в таких кабинетах прекрасно знают о повышении цен заранее. Они их прогнозируют», — поделился мнением пользователь Москаленко Г.

Напомним, 10 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что вопрос с корректировкой цен на продукты будет решён «весьма оперативно».