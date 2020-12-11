Чебоксары, , 12:51 — REGNUM В Чувашии по состоянию на 11 декабря носителей коронавирусной инфекции насчитывается 13 916 человек. За сутки положительные тесты подтверждены еще у 132 жителей. Накануне вирус обнаружили у 130 человек. Такую статистику публикует общероссийский оперативный штаб.

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За сутки от последствий заражения новой коронавирусной инфекцией скончались семь пациентов. Общее число летальных исходов достигло 356 случаев. Побороть заболевание смогли за все время наблюдений 12 539 пациентов, за сутки — 45 человек.

ИА REGNUM напоминает, в ближайшее время в Чувашию поступят 53 автомобиля, приобретение которых осуществлялось за счет республиканского бюджета. Автотранспорт будет задействован для оказания амбулаторной помощи не только в городе, но и на селе.

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