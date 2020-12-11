Нижний Новгород, , 12:32 — REGNUM В Нижегородской области по состоянию на 11 декабря исследования на наличие коронавируса провели в отношении 1 743 167 человек. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

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В среднем за неделю охват тестированием составил 363,3 теста на 100 тыс. населения. Показатель продолжает превышать требования, установленные Роспотребнадзором.

За минувшие сутки обследованы на коронавирус 11 759 нижегородца. Накануне тесты сдали 10 794 жителя региона. В ноябре максимальное количество тестов за сутки превышало 18 тыс. исследований.

Отметим, по данным Росстата на 1 января текущего года, население Нижегородской области составляет около 3,202 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки 15 жителей Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 16 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в регионе. Общее число жертв COVID-19 в области увеличилось до 1335 человек.

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