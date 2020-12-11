Москва, , 12:32 — REGNUM Планов по введению в России локдауна нет, заявил 11 декабря пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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По его словам, уровень смертности от осложнений, вызванных COVID-19, в России вырос, но это мировая тенденция.

«Каких-то планов, еще раз повторяю, по введению локдауна нет по-прежнему», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным, в России за минувшие сутки от COVID-19 умерли 613 человек. Данный показатель является максимальным за всё время распространения коронавируса. Это на 51 летальный исход больше, чем сутками ранее, когда скончались 562 человека. Всего в России от коронавирусной инфекции скончались 45 893 человека.