Екатеринбург, , 12:38 — REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев проинструктировал родителей школьников на предмет действий при возможных случаях COVID-19 в учебных учреждениях. Об этом глава региона сообщил в Instagram.

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Если у школьника подозревают COVID-19, то остальные дети не уходят на карантин.

«Если заражение подтверждается лабораторно, класс продолжает учиться, но максимально изолируется», — написал губернатор.

Класс отправят на дистанционный режим, если коронавирус подтвердится у других учеников, добавил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, на дистанционном формате обучения находятся учащиеся 6, 7, 8 и 10 классов школ Свердловской области.

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